Justiça impede candidatura de Red Vagner

Médico de Arenópolis não se afastou do trabalho que presta ao município com o prazo mínimo de quatro meses antes do dia da eleição. “Até um mês atrás candidato atendia a população mais carente da municipalidade”, fundamentou o magistrado

O juiz da 102ª Zona Eleitoral, Wander Soares Fonseca, da comarca de Piranhas, acatou pedido de Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura de Red Vagner Silva, candidato a prefeito de Arenópolis pelo PTB, feito pelo Ministério Público.

O Dr. Red Vagner, como é conhecido, ocupa o segundo lugar na disputa de acordo com pesquisa divulgada pelo Jornal O+Positivo em 21 de agosto. A soma de suas intenções de votos alcançou 38,80% da preferência do eleitor abordado em Arenópolis, no Distrito de Campos Verdes e no Povoado do Caiapó. O primeiro colocado, o peemedebista Flávio Júnior estava com 47,54%. (Com 47,54% Flavio Junior lidera a disputa em Arenópolis)

O médico Red Vagner anunciou que disputaria o cargo já no início do mês de agosto, após a desistência do atual prefeito, Osvaldo Pinheiro Dantas, o popular Pompílio (PSDB), que na ocasião liderava as pesquisas. O médico foi o nome de consenso para assumir a vaga deixada por Pompílio dentro do grupo.

Como a colocação do nome de Red Vagner foi feita já no início do processo eleitoral, o médico não cumpriu o prazo mínimo de quatro meses de afastamento do cargo de médico do município, conforme exigência da legislação. Segundo o juiz, “ainda que remunerado indiretamente pelo município”, o candidato “possui vantagem em relação ao outro candidato, pois até um mês atrás ainda atendia a população mais carente da municipalidade, vulnerando assim a isonomia eleitoral”.

O grupo político de Red Vagner anunciou que vai recorrer da decisão.