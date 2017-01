Jovens criam grupo de whatsapp Comando Vermelho e dois são presos com moto furtada

By :

A Polícia Militar (PM) chegou a prisão de dois jovens – sendo um menor de idade – envolvidos no furto de uma moto Yamaha na cidade de Aragarças-GO, divisa com Mato Grosso, que foi recuperada no domingo (15/1).

O veículo foi furtado após os criminosos cortarem os fios da ignição e fazer ligação direta. Depois disso, os ladrões tiveram a audácia de divulgarem o furto num grupo de whatsapp denominado Comando Vermelho no município goiano. O que pessoal do grupo não imaginava é que entre os participantes havia um olheiro da polícia.

O comandante do 4ª companhia da PM-GO capitão Geovane parabenizou a ação dos policiais cujo tirocínio foi fundamental para recuperação da moto. Tão logo receberam a informação de onde ela estaria, os PMs foram até o esconderijo e seguiram os rastros até achar a moto.

Sobre o grupo whatsapp Comando Vermelho, o comandante explicou que é coisa de jovens principiantes no crime que querem mesmo é aparecer ou impressionar.

“Eles pensam que estão sozinhos, mas nós estamos na cola deles”, explicou o capitão Geovane que lamentou somente o fato que o principal suspeito é menor e logo estará nas ruas possivelmente aprontando novamente.

Fonte: Araguaia Notícia