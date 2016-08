Jovem tem moto roubada em comitê eleitoral, persegue ladrão e é baleado

Vítima entrou em carro com colega e conseguiu bater no criminoso, em GO. Mesmo atingido, suspeito sacou arma, atirou, roubou outra moto e fugiu.

Um jovem de 21 anos foi baleado após perseguir e atropelar um ladrão, nesta terça-feira (30), em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, Leandro de Oliveira Lemes foi atingido no peito. O criminoso entrou no comitê de campanha de um candidato a vereador, que é genro da vítima, e roubou sua moto. No entanto, ele foi seguido pelo rapaz e por um colega.

De acordo com o subtenente da PM, Darci de Andrade, logo após o roubo, a dupla entrou em um VW Polo, que pertence ao candidato, e começou a seguir o suspeito. “Chegando próximo a um supermercado, eles jogaram o carro em cima da moto. O ladrão caiu em pé, sacou a arma e atiro contra o rapaz que conduzia o veículo”, disse.

O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde, mas as ligações não foram atendidas até a publicação desta reportagem.

No entanto, o jornalista Leonardo Roque, que trabalha no local e estava no carro com Lucas, o jovem foi operado e tem quadro regular. O profissional conta que por pouco não foi atingido também. “Ele deu dois tiros na minha direção, mas eu consegui fugir”, disse.

A moto ficou presa ao capô do carro. Logo após o disparo, o ladrão correu até uma farmácia, onde roubou outra moto e fugiu.

Fonte: G1