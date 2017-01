Jovem de 20 anos atira na cabeça do próprio pai, em Jataí

A vítima estava dormindo quando foi alvejada

Um jovem de 20 anos é suspeito de ter atirado contra a cabeça do próprio pai, de 70, na madrugada desta quarta-feira (25), no Setor Santa Maria, em Jataí. A vítima estava dormindo quando foi alvejada.

Segundo o delegado regional Marcos Rogério Guerini, Idis Júnior Souza de Queiroz utilizou uma arma que pertence a seu pai, o advogado Idis Paulo de Queiroz, para cometer o crime. No momento do disparo, a mãe do jovem também estava no quarto. Foi ela quem acionou o socorro.

Após a tentativa de homicídio, Idis Júnior permaneceu no local e se entregou à polícia. Dentro da casa, uma carta com as motivações para o crime foi apreendida e, agora, integra o auto de prisão em flagrante. “Nós não divulgamos o conteúdo da carta porque há diversas questões íntimas nela. A investigação vai ser passada ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e o titular vai decidir o que abre a público ou não neste momento”, explicou Marcos.

Idis Júnior já tinha duas passagens pela polícia, ambas por roubo. A arma do crime, um revólver .38, foi apreendida e o suspeito foi autuado por tentativa de homicídio qualificado.

Fonte: EmaisGoiás