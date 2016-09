Jovem com morte cerebral é mantida viva por 44 dias para dar à luz menina

A equipe de reportagem do Fantástico viajou até a cidade de Alto Rio Novo, no interior do Espírito Santo, para contar essa história e o seu final emocionante

A história impressionante de uma jovem que foi mantida viva durante 44 dias para dar à luz uma menina. Depois de sofrer um AVC, a moça de 17 anos foi levada para o hospital, onde foi constatada a morte cerebral. Mas o bebê que ela esperava estava bem.

Dieyzo e a namorada Rosieli viviam felizes na cidade de Alto Rio Novo, no interior do Espírito Santos. Estavam esperando a primeira filha do casal. Tudo corria bem até julho passado, quando Rosieli, de 17 anos, passou mal e teve que ser levada às pressas para o hospital. Lá, os médicos constaram a morte cerebral. A partir daí, começou a luta para tentar salvar a bebê, com apenas 23 semanas.

Fonte: G1