Jiboia viaja de Nova Xavantina à Brasília após se esconder em carro

Uma jiboia com 1,5 metro de comprimento foi encontrada nesta quinta-feira (1º) no painel do carro de um morador de Sobradinho, região administrativa no Distrito Federal. O animal foi descoberto por mecânicos, durante manutenção no ar-condicionado do veículo. O veículo foi levado para a oficina porque o sistema havia parado de funcionar.

O dono do automóvel disse que esteve em Nova Xavantina (MT) há 15 dias e viu a cobra no chão, próxima ao veículo. O homem disse que não sabia, no entanto, que ela havia entrado no carro e que estava lá havia todos esses dias.

Os mecânicos tiveram que desmontar todo o painel para conseguir retirar o animal. O resgate demorou cerca de duas horas. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental foi chamado e recolheu a serpente. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres.

Jiboias

A jiboia é um animal não peçonhento que, assim como a sucuri, mata as presas por constrição – ela envolve pequenos mamíferos, inclusive pequenos filhotes de cães, aves e roedores, para sufocá-los e depois comê-los. A espécie vive em média 20 anos, pode atingir três metros de comprimento e chega a pesar 15 quilos. O bicho costuma viver em árvores de matas fechadas e úmidas.

De acordo com o sargento Elivaldo Menezes, as jiboias são as cobras mais capturadas no DF – cerca de duas por semana. “Quem os acha nunca deve tentar capturá-los. A Polícia Ambiental sabe como fazer isso com segurança, tanto para o bicho quanto para o homem”, disse.

