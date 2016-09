Homem tira roupa em banco ao ser barrado por porta giratória

Revoltado, ele ficou apenas de cueca em agência bancária, em Goiânia. Apesar da tentativa, ele logo se vestiu e foi embora sem entrar na agência

Um homem que foi barrado pela porta giratória de uma agência do Banco do Brasil, em Goiânia, tirou a roupa para tentar o acesso. Um vídeo registrou o momento que ele, revoltado, ficou só de cueca.

As imagens mostram que o homem estava nervoso com a situação e tentava argumentar com a segurança e os funcionários da agência. “Senão eu tirava a roupa aqui e mostrava para vocês. Eu não tenho nada. Isso é uma falta de respeito”, disse. Porém, logo ele começou a se vestir e foi embora sem conseguir entrar no banco.

O caso ocorreu na manhã de quinta-feira (1º), na Avenida Anhanguera. As imagens foram gravadas pelo comerciante Vinícius Souza Siqueira, que foi até a agência bancária para tirar um extrato e ficou surpreso ao ver a cena. Ele conta que o homem tentou entrar várias vezes, mas sempre era barrado pela porta.

“Já tinha um tempo que ele estava tentando entrar no banco e não tinha mais nada, a não ser a cueca. Acho que em um caso assim, tinha que vir alguém lá de dentro e conferir se não tinha nada, aí liberar a pessoa”, afirmou o comerciante.

Em nota, o Banco do Brasil informou que as agências têm portas giratórias com detectores de metais e que esse sistema trava automaticamente quando constatato um volume de metal superior ao mínimo permitido, não havendo nenhuma ação por parte dos vigilantes. A instituição financeira reforça ainda que o equipamento é um dos itens exigidos pela Polícia Federal, visando a segurança de clientes, funcionários e público em geral.

Ao lado da porta giratória que barrou o homem há um aviso destacando que os vigilantes não são autorizados a revistar bolsas e clientes, bem como prestar informações. Além disso, há um compartimento para que os objetos de metais, celulares, cintos e outros objetos sejam deixados antes do acesso.

Apesar do procedimento já conhecido por todos, muita gente perde a paciência. “A pessoa tem esse ato de tirar a roupa por causa do nervosismo, pois ela sabe que não tem nada e fica todo mundo olhando para ela, aí tem o constrangimento, que faz a pessoa chegar a esse ponto”, contou o recepcionista Wagner Furtado.

Já o vendedor Fábio Marco Gomes diz que esse é um cuidado necessário para garantir a segurança de todos. “Esse transtorno visa a segurança da gente mesmo, então gente tem que concordar com ele”.

Outro caso

Em outubro do ano passado, uma mulher que foi barrada pela porta giratória de uma agência do Banco do Brasil, localizada dentro de um shopping, em Goiânia, também tirou a roupa para tentar o acesso.

Um vídeo feito por uma testemunha mostra a mulher dentro da porta giratória, que travou quando ela tentava passar. Em seguida, ela tira o vestido com movimentos bruscos, ficando apenas de calcinha. Mesmo assim, ela não conseguiu entrar no banco, então se vestiu novamente e foi embora.

Na época, o Banco do Brasil informou que usa as portas giratórias com detectores de metais, conforme a lei, com objetivo de proteger os clientes, funcionários, e o patrimônio.

Ainda conforme o banco, o que levou a mulher a tirar a roupa foi o fato da porta giratória travar e ela não conseguir passar. A agência suspeita que havia metal no salto do sapato da cliente, o que teria causado o travamento da porta.

O banco ressaltou, ainda, que os guardas estão orientados a não ajudar os clientes, como, por exemplo, olhar dentro das bolsas para liberar a porta.

Fonte:G1