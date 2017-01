Homem morre após ser atacado por abelhas em praça de Ouvidor, em GO

Mário do Nascimento, 58, teve mais de 500 picadas, diz médico de UPA. Segundo Samu, ele estava coberto por um enxame quando foi socorrido

Aposentado Mário Ferreira do Nascimento , de 58 anos, morreu após ser atacado por centenas de abelhas em uma praça de Ouvidor, na região sudeste de Goiás. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem foi socorrido coberto por insetos. O médico Aloísio Barbosa, que o atendeu, estima que ele tenha levado mais de 500 picadas.

O ataque aconteceu no sábado (28) na praça do Centro de Ouvidor. Mário foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para o Hospital Municipal Santo Antônio, onde recebeu os primeiros socorros. Dada a gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Catalão, também na região sudeste do estado, onde acabou morrendo.

Segundo o enfermeiro do Samu, Leandro Bastos, ao ser socorrido o homem estava desesperado, tomado pelo enxame.

“Nós chegamos neste local e o senhor Mário estava sentado todo coberto de abelhas. Fizemos um fumacê, tiramos ele e colocamos na ambulância e fomos para o hospital”, contou.

O corpo do homem foi levado de volta para a cidade de Ouvidor, onde deve ser enterrado neste domingo (29).

Fonte: G1