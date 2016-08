Homem mata mulher, tenta se matar e acaba preso em Rio Verde

Autor e vítima eram usuários de drogas segundo testemunhas

Na manhã deste sábado (27), o Corpo de Bombeiros foi solicitado para atender uma mulher gravemente ferida que se encontrava em uma casa no Jardim Goiás, em Rio Verde.

Ao chegarem ao local os militares constataram que ela já estava morta a golpe de faca. Possivelmente Luizela Guimarães de 31 anos, foi morta durante a noite, no mesmo local se encontrava o amasio dela, Rogério Queiroz de Freitas de 31 anos, com corte nos pulsos, resultado de tentativa de suicídio.

Ele foi detido pelos militares do Corpo de Bombeiros e levado para a Unidade de Pronto Atendimento onde recebeu cuidados médicos. Em seguida foi levado para a Polícia Civil onde foi autuado por homicídio e conduzido a Casa de Prisão Provisória.

Segundo a Polícia Civil, Rogério estava aparentemente sobre efeito de drogas, apresentou mais de uma versão para o crime, demonstrando total descontrole mental.

Segundo vizinhos que acompanharam o trabalho da policia no local do crime, no quintal existem dois pequenos barracos com muita sujeira, um deles é habitado por um idoso que vive sem ser assistido pelos familiares. No outro barraco os usuários de drogas da região se escondem para fazer uso de entorpecente.

Vizinhos também disseram que Rogério e Luizela não moram no local, mas quando estavam presentes brigavam muito, sempre sobre efeito de álcool e drogas.

O motivo do crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Plantão JTI