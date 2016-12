Homem mata criança de 4 anos ao tentar atirar em cachorro

Um menino de apenas quatro anos morreu após ser atingido por um tiro, disparado por um vizinho. O caso aconteceu em uma propriedade rural no município de São Jorge do Patrocínio, na região Noroeste do Paraná, ontem (quinta) à noite. As investigações apontam que o vizinho tentou atirar em um cachorro que atacava animais de criação da chácara, mas o tiro acabou atingindo a criança. A primeira informação que chegou para a polícia era de que o menino estava dentro de casa e a bala passou por uma parede atingindo, assim, o garoto. No entanto, de acordo com o soldado da Polícia Militar Ricardo Gaieviski, a Polícia Civil não confirmou essa possibilidade.

Segundo o soldado, o caso aconteceu em uma propriedade rural com duas casas. A primeira informação era de que o autor dos disparos morava na chácara onde a vítima também vivia. No entanto, familiares do garoto confirmaram que o homem morava em uma propriedade vizinha. Segundo Gaieviski, o autor dos disparos não foi localizado depois do incidente. O soldado conversou com Iara Maggioni.

O garoto chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O município de São José do Patrocínio não conta com delegacia de polícia. Por isso, a polícia civil de Altônia ficou responsável pela investigação desse caso.

