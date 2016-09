Homem é preso ‘morando’ em quarto de motel com carro roubado

PM diz que suspeito estava hospedado no local com o veículo há três dias. Ele negou, mas dona do automóvel o reconheceu como autor do crime

Um homem de 29 anos foi preso com um carro roubado, nesta terça-feira (6), dentro do quarto de um motel, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava “morando” no local, uma vez que estava hospedado há três dias, sozinho, no estabelecimento.

De acordo com o tenente Daniel Patrocínio de Moraes, a corporação chegou ao local após uma denúncia anônima. O veículo, um GM Meriva, havia sido roubado no último sábado (3), no Setor Campinas.

“Ele chegou ao motel no domingo (4). Quando foi abordado, disse que o carro era da namorada dele. Porém, quando o levamos para a delegacia, a dona do veículo o reconheceu e disse que foi ele quem a roubou”, afirmou.

Ainda conforme o policial, o homem já tinha passagem por lesão corporal. Ele foi levado para o 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, onde será autuado.

