Homem é encontrado morto dentro do próprio carro em Piranhas

Segundo informações da Polícia Militar o morador de Arenópolis foi amarrado e executado dentro do próprio veículo, nas proximidades da BR-158

Bruno Fernandes de Abreu, 23 anos, foi encontrado morto dentro de seu próprio carro na manhã dessa sexta-feira (30/12). Segundo a Polícia Militar (PM) o corpo do jovem estava amarrado no banco de trás do veículo, em uma estrada vicinal, a cerca de 3 km da BR-158, no local conhecido como Região do Calcário Piranhas.

Ainda de acordo com informações da PM a suspeita é que Bruno tenha sido executado. “As evidências apontam para execução, mas as investigações já iniciaram e deverão indicar todas as circunstâncias do crime”, informou o sargento Sobrinho.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Iporá está nesse momento no local para retirada do corpo.

Novas informações a qualquer momento.