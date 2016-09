Homem é denunciado por tentativa de estelionato em Piranhas

O promotor de Justiça Marcelo Borges Amaral ofereceu, na cidade de Piranhas, denúncia contra Vinicius Portilho Silva por tentativa de estelionato, por quatro vezes, praticada contra o procurador-geral de Justiça de Goiás, Lauro Machado Nogueira. Outras denúncias também serão oferecidas nos próximos dias, em razão de golpes praticados por Vinicius tendo como vítimas diversas autoridades.

Operação conjunta barra estelionatário

O promotor de Justiça destaca que uma operação realizada em meados de julho deste ano desarticulou o esquema montado pelo estelionatário, evitando que dezenas de outras pessoas fossem vítimas do criminoso. A operação conjunta foi desenvolvida pelo Centro de Inteligência do Ministério Público, Promotoria de Justiça de Piranhas e Polícia Civil.

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi retido um caderno na casa do denunciado com dados de cerca de 40 pessoas, entre deputados estaduais e federais, juízes e advogados, além do material destinado à consumação do estelionato como um cartão de crédito falso em nome do chefe do MP.

“Pelas circunstâncias das apreensões, acredito que novos golpes seriam aplicados em breve contra as pessoas previamente selecionadas pelo denunciado. Os dados pessoais eram obtidos pela internet, inclusive no Portal da Transparência, que indica salário e dados pessoais de servidores públicos”, avalia o promotor.

O caso

No caso em questão, em maio deste ano, Vinicius induziu a erro a operadora de cartões de crédito Santander/Mastercard, com o objetivo de obter vantagem econômica indevida em prejuízo da vítima, somente não consumando seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Também naquele mês, ele induziu a erro as operadoras de crédito Seguradora Porto Seguro, Itaú Visa, Banco do Brasil e Saraiva.

Em todos os casos, a obtenção das vantagens econômicas indevidas somente não se consumou em razão da intervenção conjunta dos órgãos envolvidos na operação, bem como pela advertência da vítima feita aos bancos e operadores receptores das fraudes tentadas. (Cristiani Honório / Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)

Fonte: Oeste goiano