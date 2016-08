Homem de Aragarças é morto e mulher baleada em crime de pistolagem na Barra

By :

Um crime de pistolagem foi registrado em Barra do Garças na tarde de terça-feira (30/8) em que ceifou a vida de Dino Batista da Silva, 49 anos, morador da cidade de Aragarças. Segundo informações, Dino estava com irmão e a cunhada voltando de General Carneiro numa caminhonete puxando uma carretinha quando foram abordados por dois homens numa moto na Br 070 perto da ponte do Curtume da Friboi.

O motoqueiro disse que havia um problema na carretinha e Dino reduziu a velocidade quando então os bandidos efetuaram vários disparos sendo que três acertaram Dino na cabeça que morreu na hora e o corpo dele ficou deitado no banco da caminhonete. A cunhada recebeu um tiro nas costas mas conseguiu pular da caminhonete junto com esposo. Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro.

A ocorrência foi atendida pela PM inicialmente e depois registrada pela PRF. O crime será investigado pela 2ª DP de Barra do Garças que funciona no bairro São José cujo delegado é Antônio Moura.

Dino era muito conhecido em Aragarças inclusive no passado promoveu várias festas de peão naquela cidade.

Fonte: Araguaia Notícia