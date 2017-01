Heber Sena é cidadão bonjardinense

Título em homenagem ao radialista foi entregue pelo vereador Calixtinha e pelo ex-prefeito Baré

O ano de 2016 terminou de uma forma muito especial para Heber Martins Sena, que há mais de 15 anos exerce com amor a função de radialista na Rádio Serra Negra FM, em Bom Jardim de Goiás. No dia 23 de dezembro passado o também educador foi agraciado com o Título de Cidadão Bonjardinense. A homenagem veio das mãos do até o momento prefeito do município e amigo, Cleudes Bernardes da Costa, o Baré. O projeto de lei que permitiu que Hener Sena se tornasse bonjardinense foi uma iniciativa do vereador Calixto Pereira Neto, o carinhosamente conhecido como Calixtinha.

Heber Sena nasceu em 12 de maio de 1971 em São Simão e desde 1993 é servidor efetivo da Secretaria Estadual de Educação, tendo exercido, ainda, no mandato do ex-prefeito Baré, o cargo de secretário de Comunicação, Turismo, Indústria e Comércio do município que o acolheu há mais de 27 anos.