Grupo de brasileiros desaparece ao tentar entrar nos EUA pelo mar

Segundo contatos feitos pelas famílias, ao menos 19 brasileiros teriam tentado chegar a Miami a partir das Bahamas; ainda não há registro de prisão, naufrágio ou pedido de ajuda

Um grupo de brasileiros que tentava entrar ilegalmente pelo mar no Estados Unidos está desaparecido. Não há informações sobre a localização de ao menos 19 brasileiros desde o dia 6 de novembro, conforme estimativa do Ministério das Relações Exteriores com base em contatos feitos pelas famílias junto às autoridades.

Diplomatas brasileiros estão em contato desde então com oficiais dos EUA e Bahamas para tentar encontrar os brasileiros. Segundo o Itamaraty, o grupo deixou as Bahamas para fazer uma travessia de barco até Miami.

Ainda não houve registro de prisão, naufrágio ou pedido de ajuda na região do desaparecimento.