Governo terá de construir presídio em Cocalzinho de Goiás

Liminar determina que estado comece obras 90 dias após ser notificado. Decisão prevê multa de R$ 10 mil por dia se medida for descumprida

O desembargador Fausto Moreira Diniz determinou, por meio de uma liminar, que o governo de Goiás construa um presídio na cidade de Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a decisão, as obras devem começar 90 dias após o estado ser notificado, sob pena de multa de R$ 10 mil por dia em que a medida for descumprida.

A liminar foi publicada na última segunda-feira (16). O governo já havia sido condenado a realizar a obra após ação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). No entanto, o estado entrou com recurso alegando, entre outras questões, que o Poder Judiciário não poderia impor que o Executivo contratasse novos servidores e de que o prazo estipulado era curto para a realização do pedido.

O magistrado, no entanto, argumentou na liminar que é “perfeitamente possível que o Poder Judiciário determine à administração pública inerte a construção de presídios”. Conforme a decisão, a justificativa é o “princípio da dignidade da pessoa humana” e não interfere na separação de poderes.

O texto do desembargador mudou apenas o prazo inicial para o começo das obras, que era de 45 dias na decisão de primeiro grau. O magistrado considerou o prazo curto por causa das providências que o estado deve tomar para iniciar a construção.

A Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) informou por meio de nota que “vai se inteirar do teor da decisão e só então vai se pronunciar”. Ainda conforme o texto, o órgão fará uma análise “para que todas as providências necessárias sejam tomadas”.

Demanda

No texto, o MP-GO argumentou que Coclazinho de Goiás, fundada em 2010, ainda não possui um presídio, o que prejudica a atuação da polícia, já que não há espaço para abrigar os presos. Ainda segundo o órgão, a determinação da Corregedoria Geral de Justiça de que parte das vagas do Presídio de Corumbá sejam destinadas aos reeducandos da cidade, não é suficiente.

O órgão argumentou ainda que, há mais de seis meses, pediu que o estado começasse o procedimento administrativo para a construção da cadeia, mas não notou movimentação da administração.

