Governo detalha hoje pacote que libera FGTS e muda lei trabalhista

O governo anuncia hoje uma série de mudanças nas regras trabalhistas com a intenção de reduzir o desemprego e reativar a atividade econômica. Será possível sacar até R$ 1.500 de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com saldo que não seja superior a R$ 8.800, equivalente a dez salários-mínimos. O calendário de saque será divulgado em fevereiro, levando em conta o aniversário do trabalhador.

Além disso, patrões e empregados poderão negociar alterações nas regras trabalhistas, incluindo jornada de trabalho diferente de oito horas diárias e 44 horas semanais, divisão de férias em até três vezes, trabalho fora da empresa, intervalo de 30 minutos e remuneração por produtividade. As novas jornadas não poderão exceder 12 horas diárias e 220 horas mensais.