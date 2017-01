Goiana lança assessoria online para pedidos de casamento ‘inesquecíveis’

‘Conquistando O Sim’ oferece consultoria virtual e presencial para clientes. Objetivo é surpreender pessoa amada na hora do tão sonhado ‘sim’

A decisão sobre o casamento é um passo importante na vida de qualquer casal. Nas redes sociais, é cada vez mais comum ver publicações com pedidos elaborados, criativos e inesperados. Mas como nem todo mundo consegue ter boas ideias para surpreender a pessoa amada, a relações públicas goiana Luísa Souza, de 27 anos, criou uma empresa especializada em assessoria para planejar o momento do tão esperado “sim”.

“Na correria do dia a dia nem sempre é possível que a pessoa pare para correr atrás e fazer um pedido elaborado. Sem contar que muita gente, principalmente os homens, querem surpreender a parceira e não sabem como fazer isso. Então, o meu papel é proporcionar esse momento inesquecível e que tenha tudo a ver com o casal”, conta.

A assessoria “Conquistando O Sim” foi lançada em agosto deste ano e funciona por meio de um site. Luísa, que mora em Goiânia, conta que a ideia surgiu da paixão que ela tem por pedidos de casamento, com a experiência profissional.

“Sempre trabalhei com eventos e gostava dessa área de casamentos. Aí comecei a acompanhar um programa de TV, no qual os namorados e namoradas faziam vários preparativos para a hora do pedido. Então, fui pesquisar se tinha alguma empresa que fazia assessoria para esse momento e descobri que tem uma em São Paulo, mas nenhuma aqui Goiás. Resolvi juntar a experiência que eu tinha no ramo de eventos, com o meu hobby, e montei a assessoria”, contou.

No site da empresa estão todas as informações sobre o serviço e o contratante pode escolher se quer ser assessorado online ou presencialmente. Depois de uma conversa sobre os planos do proponente, Luísa apresenta as ideias e assina um contrato com o cliente.

“O fato de ter esse contato online é importante, pois muitas vezes a pessoa não quer revelar para o parceiro que a ideia para o pedido surgiu de uma assessoria. Por outro lado, tem aquelas pessoas que querem que eu corra atrás de tudo. Faço a assessoria presencial e organizo todo os detalhes para o momento do pedido”, explica a relações públicas.

Segundo ela, os custos para quem quer tornar o momento do pedido especial giram entre R$ 800 e R$ 2 mil. “Isso de acordo com a necessidade de cada cliente. Claro que se a pessoa quiser chegar de helicóptero, por exemplo, ela terá mais esses custos por fora. Mas fico responsável por fazer toda a organização e o cliente se preocupa apenas com a hora de surpreender o parceiro”, destacou.

Emoção

Um dos primeiros clientes do ‘Conquistando O Sim’ foi o assistente contábil Alysson de Loiola Godoe, de 32 anos. Ele namora a assistente administrativa Nádia Costa Gonçalves, de 30 anos, há 13 anos e queria fazer do momento do pedido algo muito especial.

“Eu soube por uma prima dos serviços e fui atrás para me informar. Eu sou muito tímido e não tenho ideias criativas, então achei que tinha que procurar ajuda, um toque feminino, para fazer um pedido bem romântico”, contou.

Alysson decidiu contratar a assessoria presencial e falou para Luísa sobre a personalidade dele, da Nádia, e surgiu a ideia de organizar uma surpresa no colégio em que o casal se conheceu e começou a namorar.

“A Luísa se encarregou de todos os preparativos, pediu autorização para a escola, entrou em contato com amigos nossos da época em que tudo começou, com a diretora. Aí montou um corredor, onde de cada porta saía alguém contando sobre as etapas do nosso namoro. Como eu sou muito tímido mesmo, fiquei em uma sala mais reservada, fiz o pedido e depois as pessoas entraram. Foi muito emocionante”, relata.

O contador diz que o trabalho desenvolvido na assessoria foi fundamental para ressaltar ainda mais a felicidade do casal. “Se tudo der certo vamos casar no dia 2 de setembro do ano que vem. Mas desde o pedido tudo foi muito especial e valeu a pena o investimento”, ressaltou.

Originalidade

Luísa ressalta que, assim como Alysson, o cliente precisa apenas falar sobre as preferências do casal, os planos futuros, que as ideias para um pedido criativo surgem. Um dos pontos mais importantes, segundo ela, é a originalidade. Nem sempre o que serviu para um casal terá o mesmo efeito em outro.

“Por isso que eu sempre digo que é importante saber qual é a personalidade da pessoa para adaptar a ideia para o que ela estará confortável para fazer. Por exemplo, não adianta um noivo que é tímido querer uma superexposição, se ele não vai se sentir bem para estar na frente de todo mundo. Então eu converso para entender qual é a personalidade deles, do que gostam, quais os planos deles. Dentro disso volto, estudo, e crio entre duas e três ideias”, diz.

Até agora, segundo a relações públicas, todos os clientes da assessoria conseguiram surpreender a pessoa amada e garantiram o sonhado sim.

“Eu sempre digo que se o casal está em uma boa fase, sem nenhum grande problema no relacionamento, vale mesmo a pena investir no pedido e fazer dele algo memorável. Agora, se há um atrito e se querem usar esse momento apenas para reconciliação, sem planos concretos de casamento, fica complicado ter certeza de que o sim estará garantido. No fim, com muita conversa, a gente já percebe quando o amor é verdadeiro. Acabo fazendo um pouco do papel de terapeuta de casal e, por enquanto, o sim sempre foi garantido”, concluiu Luísa.

Fonte: G1