Goiana comemora nota mil no Enem após ano de restrições: ‘Valeu a pena’

Adolescente de 16 anos diz que deixou de ir ao cinema, festas e sair à noite. De olho em medicina, somente ela e mais 76 felizardos conseguiram façanha

Enquanto os amigos saiam para se divertir, a estudante goiana Isabella Ribeiro de Sena Carvalho, de 16 anos, não desviava o foco dos estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ela abdicou de festas e confraternizações para se dedicar à prova e foi recompensada. A adolescente foi uma das 77 integrantes do seleto grupo de 6 milhões de concorrentes que tirou nota mil na redação.

“Valeu a pena. É muito importante essa nota, porque o curso que eu quero é muito concorrido e cada milésimo vale muito”, diz a garota, que sonha com uma vaga no curso de medicina.

A rotina foi mais do que puxada em 2016. Os estudos iam das 7h às 20h. Nesse período, deixou de lado passeios e encontros familiares. “Cinema, aniversário, jantar em família, almoço, todas as comemorações da família no ano, a gente não foi em nenhuma. Sair à noite também, nenhuma vez”, afirma.

A estudante revela que sempre teve facilidade para escrever. Tanto que em 2015, fez 980 pontos na redação quando também prestou o Enem. Ela diz que para chegar a esse nível, teve que fazer muitas redações durante o ano para praticar.

O professor Wendell Sulivann, que deu aula para Isabella, de como chegar à tão sonhada nota. “Muita leitura para aumentar o repertório sociocultural e também a argumentação. Muita prática, no mínimo uma redação por semana e ter a orientação adequada, quer seja, na monitoria, ou no curso particular. É preciso trabalhar”, enumera.

