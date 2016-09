Gás de cozinha tem aumento de 12% e preço pode chegar a R$ 67 em Goiás

Aumento passa a valer em revendedoras a partir desta terça-feira (6). População reclama do reajuste e calcula cortes para manter orçamento

O preço do gás de cozinha sofre um aumento de 12% a partir desta terça-feira (6), em Goiânia, conforme o Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás de Goiás (Sinergás). Portanto, o botijão de 13 kg, que custava entre R$ 56 e R$ 60, passa a ser vendido por valores entre R$ 65 e R$ 67. O valor provoca reclamações entre moradores da capital, mas o presidente do órgão, Zenildo Dias do Vale, explica que a mudança no preço acontece todos os anos para aumento dos salários e cobertura do custo de produção.

“As companhias de gás aumentam o preço do produto já para as revendedoras com base no custo de produção e para aumentar o salário dos funcionários. As revendedoras também vão fazer isso em novembro, mas já calcularam agora o que vão repassar aos consumidores para não haver dois aumentos. Ainda assim, esses reajustes nos preços já são previstos, acontecem todo ano”, disse.

Ainda conforme Zenildo, o custo para a produção e revenda aumentou desde o início do ano. “O preço da gasolina subiu, o valor de carros e motos – que usamos nas entregas –, alimentação, tudo subiu. Com a crise, muitos até tentaram abaixar o preço para vender mais, mas acabaram quebrando por causa do custo que temos para produzir e revender o gás”, esclareceu.

Proprietário de uma revendedora de Goiânia, Roberto Santana, contou que o aumento causa desconforto entre os clientes e, às vezes, é preciso abaixar um pouco o preço para conseguir competir.

“Nessa época os clientes começam a pesquisar os preços e alguns acabam mudando de revendedora, então perdemos alguns e ganhamos outros. Ainda assim, esse aumento é ruim porque nós, empresários, acabamos por diminuir a margem de lucro para não repassar tudo para o consumidor”, contou.

Reclamações

Gerente de uma pizzaria da capital, Carlos Ney Lopes de Sousa, contou que o estabelecimento gasta até 15 botijões de gás por mês e ficou assustado com o aumento de 12% no valor. “Acho que está fora do limite esse aumento. Com isso vamos ter que fazer um balanço para ver o que podemos cortar para diminuir os gastos. É possível que as pizzas fiquem mais caras”, disse.

Já Rosenir Soares, de 30 anos, é gerente de uma padaria na capital e contou que o estabelecimento não deve repassar o reajuste para o consumidor. Ainda assim, a empresa vai precisar rever as contas.

“Vai ser um prejuízo porque não podemos repassar esse aumento, que é muito grande, mas também não podemos diminuir a produção. Então vamos ter que avaliar o que fazer e onde vamos fazer cortes para lidar com isso”, explicou.

A recepcionista Cleoneide Soares, de 26 anos, contou que cozinha bastante em casa e acredita que o aumento vai impactar no estilo de vida que leva. “Na crise que vivemos esse aumento é completamente fora da nossa condição. Vou ter que abrir mão de passeios, de comer fora e outros tipos de lazer para continuar tendo gás em casa”, comentou.

Fonte: G1