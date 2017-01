Fotos de casais felizes nas redes sociais podem indicar problemas nos relacionamentos

By :

Em pesquisa, os indivíduos que se expõe com frequência nas redes sociais sofrem de baixa autoestima ou são controladores e possessivos

Todo mundo conhece um casal que não para de postar selfies e declarações de amor nas redes sociais. Segundo a sexóloga Nikki Goldstein, essa atitude pode ser um indicador de que o relacionamento não vai bem e os indivíduos exageram no número de postagem buscando aprovação do seu relacionamento de outras pessoas nas redes sociais.

“A quantidade de likes e comentários passam a ser mais importantes do o relacionamento em si. Não importa o gesto de amor, mas o que as pessoas vão dizer sobre ele”, concluiu Goldstein em entrevista ao jornal Mail Online.

Em pesquisa da Universidade de Brunel feita com 555 usuários do Facebook, os casais que expõe com frequência seus relacionamentos nas redes sociais sofrem de baixa autoestima ou são controladores e possessivos.

Fonte: O Popular