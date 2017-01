Fernanda Nolasco quer melhorar IDH de Baliza

Durante cerimônia de posse primeira prefeita eleita disse que precisa da ajuda de todos para mudar a “triste” colocação do município que tem um dos piores índices de Goiás no ranking

Fernanda Nolasco (PTB) entrou para a história de Baliza ao se tornar a primeira prefeita eleita e empossada no município. A principal ação de sua gestão, segundo ela, será reverter o negativo dado do Índice de Desenvolvimento Humano do município, que hoje é um dos piores do Estado de Goiás. “O índice diz que Baliza é uma das piores cidades para se viver, mas nós que estamos aqui sabermos que não é. Fiquei triste com esse resultado tão negativo e por isso preciso contar com vocês para mudar esse ranking por que baliza tem suas possibilidades, e para nós mudarmos esse cenário eu preciso dos secretários dos vereadores e de cada um de vocês moradores da nossa querida cidade”, conclamou.

“A Prefeitura estará aberta a diálogos com a população, não queremos governar sozinhos”, frisou Fernanda. A transição de mandato aconteceu na noite do dia 1º de janeiro com a presença do ex-prefeito Roldão Lisboa, que fez a entrega das chaves da Prefeitura pessoalmente à nova prefeita e ao vice Francisco Elias Neto, popularmente conhecido como Netinho. A solenidade aconteceu em frente à Prefeitura, na Praça da Matriz, e foi conduzida pelo vereador Uigmar Antônio de Paula.

Em seu discurso Fernanda Nolasco disse estar consciente de sua responsabilidade diante da administração. “Sou a primeira mulher prefeita é sei do desafio que terei de fazer e alcançar os sonhos do povo balizense, ver Baliza nós trilhos do progresso e do desenvolvimento”.

A educadora disse esperar da Câmara Municipal um bom relacionamento. “Já fizemos algumas reuniões, já estive falando com todos e eles estão dispostos a ajudar na administração, afinal eles também estão preocupados”, contou. “Administrar já é uma tarefa árdua, se a gente não estiver unidos, se agente não se unir para o bem de todos, as coisas não iriam andar para frente”, concluiu Fernanda.

Vereadores empossados:

Uigmar Antônio de Paul (PT)

Derany Barros Santos Silva (PSD)

Luana de Paula Matos Viana (PTB)

Marcos Rodrigues Costa (Marcos da Verdura) (PSDB)

Nosllen da Silva Moraes (PPS)

Ubirajara Pereira Pinheiro (Bajara) (PDT)

Jicelia Ferreira da Silva (DEM)

Nozodair Araújo da Costa (Nozo) (PT)

Windhia Fernandes Silva (PSD)

Mesa diretora da Câmara Municipal biênio 2017/2018

Presidente – Marcos da Verdura (PSDB)

Vice-presidente – Nozo (PT)

Primeiro Secretário – Luana Paula (PTB)

Foto: Thalis Rodrigues

