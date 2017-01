Farmácia de manipulação é inaugurada em Piranhas

By :

A jovem empresária e farmacêutica Carla Castro Sousa inaugurou na última segunda-feira (02/01) a Castro’s Farma. Situada na Avenida Brasil Central, número 1.358, no Centro, em Piranhas, a loja é drogaria e a primeira especializada em manipulação do município. Beleza, conveniência, bem-estar, excelência no atendimento e preço justo são os principais pilares desse novo negócio.

Carla Castro é graduada pela Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, em 2004, e tem mais de 10 anos de experiência como farmacêutica, sendo que boa parte desse período foi na BarraPharma, em Barra do Garças, Mato Grosso. A proprietária é de família tradicional na região e natural de Arenópolis. Carla Castro é filha de Lindolfo Faria de Sousa e Simiramy Horbylon Castro de Sousa, casada com José Antônio e tem dois filhos.

Para cumprir todas todas as exigências de manipulação, a Castros’s Farma possui 25 salas planejadas para desenvolver as formulações dentro das normas de Boas Práticas da Anvisa (Agências Nacional de Vigilância Sanitária). Foram quase 12 meses de reforma para que o espaço físico ficasse aconchegante e seguro para os clientes. A nova farmácia está pronta para manipular cápsulas, xaropes, cremes dermatológicos e filtros solares, além de espaços próprios para laboratório de hormônios e de controle de qualidade.

A farmacêutica destacou a qualidade dos equipamentos. “São todos de última geração e de melhor qualidade para atender os piranhenses da melhor forma possível”, disse. “Nossos produtos também são de ótima qualidade. Nossos fornecedores nos apresentam o que há de melhor no mercado em tecnologia farmacêutica, e assim conquistaremos a confiança e credibilidade junto aos médicos e pacientes”.

Outro diferencial da marca, segundo Carla Castro é a pesagem monitorada. “Pouquíssimas farmácias de manipulação em Goiânia têm esse recurso. Além disso, todos os potes têm código de barras. Isso significa que na pesagem se o pote for o errado, a balança não pesa e se colocar o peso errado, a balança trava. Isso dá uma segurança muito grande. O fiscal da vigilância sanitária em Goiânia me disse que Piranhas e região estão de parabéns por que eles ganharam um presente”, falou a empresária.