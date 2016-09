Erramos: Jornal O+Positivo reconhece erros em nota de início da obra do novo cemitério municipal

A redação do Jornal O+Positivo vem, por meio dessa publicação, esclarecer dois erros identificados na matéria “Obra do novo cemitério de Piranhas é iniciada”, veiculada em nossa edição impressa de número 100 e no site do Jornal no dia 13 de setembro de 2016.

Tanto no conteúdo divulgado em nossa página na internet, como em nossa edição impressa, dissemos que o início da obra do novo cemitério municipal de Piranhas teria acontecido no dia 8 de setembro, quando na verdade os trabalhos começaram no dia 12 de setembro.

Outro equívoco de troca de dados por parte da responsável pela coleta de informações, a colaboradora Vanessa Lohaine, foi com relação ao valor gasto na primeira etapa da obra. Segundo os textos divulgados, a Prefeitura de Piranhas investiria “aproximadamente R$ 150 mil com terraplanagem”, quando na verdade o valor gasto nessa primeira etapa da obra será de R$ 300 mil, além da terraplanagem e abertura de ruas.

O Jornal O+Positivo é cauteloso ao divulgar informações e sempre checa mais de uma vez a procedência de uma notícia, mas mesmo com todo o cuidado tomado, isso pode acontecer, como na nota citada acima. No jornalismo, reconhecer erros é algo necessário e mostra o compromisso do Jornal com a verdade.

Veja abaixo a nota divulgada pelo Jornal O+Positivo: Obra do novo cemitério de Piranhas é iniciada

A construção será feita por etapas com recursos do próprio município

A Prefeitura de Piranhas iniciou no último dia 8, a construção do novo cemitério municipal. O projeto será executado por etapas com recursos do próprio município. Na tarde do dia 6 de setembro a equipe da administração e os engenheiros responsáveis pela execução do projeto visitaram o local para tratar dos últimos ajustes antes do início da obra. A construção do novo cemitério atende uma demanda antiga do município, já que o cemitério São Miguel não atende mais a demanda.

O terreno de 57.600,00 m2 fica próximo ao trevo da BR-158 saída para Caiapônia e foi adquirido pela Prefeitura ainda no ano de 2015, mas somente agora, depois de realizar o projeto e passar na vistoria do órgão ambiental é que o cemitério começa a sair do papel.

De acordo com o projeto, o novo cemitério terá uma entrada especial, lojas, salas de velório, refeitório e lanchonete, cruzeiro, capela e um armazém/vestiário. Para a aquisição do terreno a Prefeitura investiu 150 mil reais. Nessa primeira etapa de execução serão gastos aproximadamente R$ 150 mil com terraplanagem. Toda a obra custará cerca de R$ 1 milhão.

Mais conforto na hora da dor

Outro problema antigo do município piranhense é a falta de espaços adequados para levar os corpos dos entes queridos. Para resolver esse problema, uma parceria público privada foi formada entre a Prefeitura e a Pax Silva Jr. A gestão doou um terreno no Setor Planalto onde a empresa está construindo uma casa de velório. A obra, que está em fase de acabamento, vai contar com espaço para velar, simultaneamente, até três corpos mais três quartos para descanso com banheiros e copa.