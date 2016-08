Empresas investem em áreas de descansos para funcionários, em GO

By :

Objetivo é melhorar o rendimento dos empregados e evitar o estresse. Em algumas salas é possível dormir ou até relaxar jogando vídeo game

Algumas empresas estão investindo em espaços para que os funcionários possam descansar e relaxar durante o expediente, em Goiânia. O objetivo é melhorar o rendimento dos empregados, evitando o estresse. Em algumas fábricas, o rendimento dos empregados aumentou após adoção da medida.

O gerente de produtos Eduardo Mendonça lidera uma equipe com mais de 40 pessoas e tem uma rotina desgastante. E para evitar o estresse, ele separa um tempo do seu dia para poder relaxar. Dentro da empresa, tem uma sala com mesa de sinuca, vídeo game e até puff para deitar. “Essa saída um pouco te revigora para que você volte mais focado e mais concentrado”, disse.

A coordenadora de RH, Janaína Moreira, explica que a medida só trouxe benefícios. “A gente percebe que os números da empresa melhoraram a partir do momento que a gente começou a aderir esse processo aqui dentro, de ter estes espaços onde eles podem se descontrair”, relatou.

Já em uma fábrica em Aparecida de Goiânia, os funcionários almoçam rapidamente para poder aproveitar a área de descanso, com sinuca, ping-pong, pebolim e vídeo game. O ambiente serviu para integrar ainda mais os 1,2 mil funcionários.

“Acaba tirando essa rixa, por exemplo, de que eu sou de uma área e você de outra, que um é melhor que o outro. Acaba a rixa porque está todo mundo dividindo coisas boas”, disse o auxiliar de logística, Índio José Brasil.

O supervisor industrial Orneide Costa dos Santos também aprova a ideia. “De um jeito ou de outro você volta mais motivado, porque você brinca, se diverte, isso te ajuda no seu local de trabalho, você volta mais motivado, focado no que você faz”, disse.

