Em fim de mandato, administração de Roldão é avaliada

Ex-prefeito do PDT era candidato a reeleição mas não conseguiu se consolidar

Sem nenhum voto de “ótimo” dos 281 eleitores entrevista­dos em Baliza, o ex-prefeito Roldão Lis­boa (PDT) encerrou seu mandato no último dia 31 de dezembro. A pesqui­sa realizada pelo Jornal O+Positivo apontou que 21,07% dos abordados dis­seram que a administração foi boa e 27,14%, regular. 14,29% afirmaram que a gestão foi ruim e 36,07%, péssima. 1,43% preferiram não responder ou não sou­beram.

Ao unir os núme­ros, 21,07% dos balizenses aprovaram o período em que Roldão comandou o município enquanto 77,5% desaprovaram.

Para justificar as respostas, os respondentes disseram que Roldão “não fez nada para a cidade”, “deixou muito a desejar”, “não cumpriu as promes­sas” e “não conclui obras”. Já as positivas foram “foi honesto” e “deixou as con­tas em dia”.

O Jornal O+Positivo ouviu 281 elei­tores em todos os bairros de Baliza e no Assenta­mento Uziel no dia 27 de dezembro. A margem de erro é de 4 pontos percen­tuais para mais ou para menos. A parte regular apresentada é somada aos itens ótimo e bom ou ruim e péssimo, dependendo do que obtiver o maior ín­dice.

Histórico

Nos últimos 12 anos o Jornal O+Positivo realizou pesquisas em di­versos municípios da re­gião e de outros Estados, sempre com responsabi­lidade com os resultados divulgados. Em mais de 12 anos de trabalho, mais de 35 pesquisas foram pu­blicadas com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os números confir­mados dentro da margem de erro pelas urnas após a divulgação do resultado oficial pelo TSE em 100% das pesquisas. Em 2016 não foi diferente e o Jor­nal O+Positivo antecipou quais seriam os eleitos, er­rando apenas em uma das cidades que diagnosticou. Para 2017 e os anos que vi­rão o Jornal O+Positivo re­afirma sua missão de dizer a verdade.