Dono de bar é preso suspeito de matar cliente por dívida de R$50, em Novo Gama

A vítima não resistiu aos ferimentos das pauladas e facadas e faleceu no local

Nesta terça-feira (13), o comerciante Ermisson Messias dos Santos, de 38 anos, foi preso em Novo Gama, entorno do Distrito Federal, suspeito de ter assassinado com requintes de crueldade um cliente que foi embora sem pagar a conta do bar no valor de R$50.

Segundo o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), o dono do bar, localizado no bairro Monte Serrat, não se conteve ao ver Delciney Lima Teixeira deixar o local sem pagar pela cerveja e petiscos que havia consumido na madrugada do dia 2 de julho deste ano. Os dois tiveram uma discussão, no qual Ermisson e uma terceira pessoa que já foi identificada pela polícia acabaram matando a vítima com facadas e pauladas.

A identidade da terceira pessoa envolvida não foi identificada. O caso segue sendo investigado.

Fonte: Diário da Manhã