Doença da urina preta na Bahia: o que sabemos até agora

Uma doença misteriosa chegou à Bahia. Pacientes aparecem na Região Metropolitana de Salvador com dores fortes e com a urina de uma cor diferente. Os médicos não sabem dizer se o que causou as dores foi um vírus, uma bactéria ou uma intoxicação.

Até agora, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde da Bahia, foram 52 casos da doença. O governo confirmou duas mortes. Um homem faleceu no dia 31 de dezembro que apresentava os sintomas, no município de Vera Cruz. A vítima, no entanto, tinha outros problemas de saúde, como hipertensão, e tinha uma idade avançada.