CRIMINOSOS EXPLODEM CAIXAS ELETRÔNICOS NA RODOVIÁRIA DE ITUMBIARA

Crime teria sido cometido por cinco homens que invadiram o local armados e encapuzados

A Polícia Civil investiga a explosão de caixas eletrônicos localizados na rodoviária de Itumbiara, no sul do Estado, ocorrida na madrugada desta segunda (29). Segundo a administração do terminal, o crime foi cometido por cinco homens que invadiram o local armados e encapuzados.

O número de caixas atingidos ainda não foi divulgado. Após a ação, os criminosos conseguiram escapar.

Agentes do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) se deslocaram e permanecem no local para as apurações.

Fonte: Verde Vale