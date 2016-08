Crime passional em Iporá: Tentativa de homicídio seguida de suicídio

By :

Nesta noite de quarta-feira, 24, um crime passional abalou Iporá. Os jovens Danilo Cardoso Borges e Camila Rarumi Lima Oliveira que estavam casados até um mês atrás e que se separaram tiveram um desentendimento que levou ele a atirar na ex-esposa, a qual se encontra no Hospital Municipal, em situação de morte cerebral. Em seguida ao tiro desferido, Danilo cometeu suicídio por enforcamento.

Ele, de 30 anos e ela, de 24, viveram o episódio em uma casa na Rua Esmerindo Pereira, esquina com a Rua Santo Antônio, proximidades da Escola Virtus. Era a casa onde Danilo estava morando e para onde a levou. Danilo usou de um revólver calibre 22 para disparar um tiro contra Camila. Eles possuem uma filha pequena.

Danilo está morto e Camila no Hospital Municipal, com órgãos em funcionamento, mas com morte cerebral.

Fonte: Oeste Goiano