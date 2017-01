Cresce o número de pessoas que são atingidas por raios dentro de casa

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou um estudo sobre a incidência de raios no Brasil. O número de mortes diminuiu nos últimos anos, mas o de vítimas atingidas dentro de casa cresceu.

Eles são espetaculares, mas perigosos. Os raios matam 120 pessoas por ano, em média, no Brasil, segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe.

Dorílio Farias de 69 anos deu sorte de ter a filha enfermeira por perto. Ele foi atingido por um raio nesta terça-feira (27) enquanto trabalhava na roça em Martinópolis, no oeste do estado de São Paulo. Ele está no hospital.

“Ele estava carpindo com uma enxada, abrindo uma valeta, e de repente caiu o raio. E a minha irmã viu a fumaça entre o coqueiro e os pés de banana. Ela puxou a língua dele, lembrou de puxar a língua dele, conseguiu, e ele voltou”, conta Sandra Regina Silva, filha de Dorílio.

O raio já foi considerado um castigo dos céus para brecar a arrogância da humanidade. Foi no século 18 que o americano Benjamin Franklin provou que o raio é um fenômeno elétrico.

Os raios se formam dentro de nuvens cumulonimbus. Elas podem atingir até 18 quilômetros de altura e carregam um pacote completo, com ventos, gotículas de água, cristais de gelo e granizo. Quando o granizo e os cristais se chocam, trocam cargas elétricas. Esse processo rola milhões de vezes dentro de uma nuvem de tempestade e origina fortes descargas elétricas: os raios.

A pesquisa do Inpe mostra que o maior número de acidentes com raios acontece no campo. São as pessoas que trabalham em lugares abertos. Mas um dado surpreendeu os pesquisadores: a nossa própria casa pode ser uma armadilha. Quase 20% dos acidentes com raios acontecem dentro de casa.

“São raios que caem próximos à casa de uma pessoa e o raio induz correntes elétricas na fiação, na rede elétrica e na rede telefônica. Exemplo disso que tem acontecido é pessoas falando ao telefone com fio, pessoas encostadas numa geladeira, pessoas tomando banho no chuveiro elétrico. Então evite ficar em contato com qualquer objeto ligado à rede elétrica ou à rede telefônica quando ocorrer uma tempestade próxima à sua casa”, explica o pesquisador do Inpe Osmar Pinto Júnior.