Corpos de Teori Zavascki e de empresário chegam ao IML Ministro do STF e mais 4 pessoas morreram em queda de avião em Paraty. Acidente ocorreu a 2 km de aeroporto; MPF e PF vão investigar.

Ministro do STF e mais 4 pessoas morreram em queda de avião em Paraty. Acidente ocorreu a 2 km de aeroporto; MPF e PF vão investigar

Os corpos do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras e de uma mulher ainda não identificada chegaram no início da madrugada desta sexta-feira (20) ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis para perícia.

Outras duas pessoas morreram na queda do avião de pequeno porte na tarde desta quinta-feira (19) no mar de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Entre elas estão o piloto Osmar Rodrigues, de 56 anos, e uma segunda pessoa não identificada. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal vão investigar as circunstâncias da queda.

Por volta das 2h, o carro do IML deixou a marina de Paraty com destino a Angra dos Reis. Segundo as equipes de resgate, os trabalhos para içar a aeronave devem ser retomados no início da manhã desta sexta.

O acidente

O avião prefixo PR-SOM era um modelo Hawker Beechcraft King Air C90 e pertencia ao grupo Emiliano Empreendimentos.

Segundo a assessoria de comunicação da Infraero, a aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, e caiu próximo à Ilha Rasa, a 2 km de distância da c abeceira da pista do aeroporto da cidade fluminense. O avião é de pequeno porte e tem capacidade para oito pessoas.

A Anac informou que a documentação da aeronave estava regular. O certificado era válido até abril de 2022, e inspeção da manutenção (anual) válida até abril de 2017.

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento da queda de uma aeronave na altura da Ilha Rasa por volta das 13h45 desta quinta-feira.

Imediatamente, a Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty) enviou ao local do acidente uma equipe, para prestar apoio na busca aos tripulantes da aeronave.

Por volta de 14h50, a Polícia Militar havia disponibilizado uma lancha para auxiliar nas buscas. A Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros também trabalham no resgate.

Segundo moradores da região, no momento do acidente chovia forte em Paraty.

“Eu não vi o momento do acidente, só senti um cheiro muito forte de combustível. De onde estou, consigo ver o resgate. Tem uma pessoa tentando sair da aeronave que parece ser de pequeno porte”, afirmou Rosália Ramos Lima, proprietária de uma pousada e restaurante da ilha, na tarde desta quinta.

O dono e operador da aeronave é o hotel Emiliano, segundo informações de abril de 2016 disponíveis no Registro Aeronáutico Brasileiro, documento divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil que reúne uma relação de todas as aeronaves brasileiras certificadas pela Anac.

Às 15h50, uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) se dirigiu ao local para apurar as causas do acidente.

