Corpos de procuradores que foram assassinados são achados em MT

Pai e filho estavam desaparecidos desde sexta-feira (9) em Vila Rica. Funcionário da fazenda, que pertence aos procuradores, foi preso em TO

Os corpos dos procuradores estaduais Saint-Clair Martins Souto e Saint-Clair Souto, pai e filho, respectivamente, foram encontrados na manhã desta quarta-feira (14), em uma pastagem perto da fazenda das vítimas, em Vila Rica, a 1.276 km de Cuiabá. Eles estavam desaparecidos desde sexta-feira (9). O caseiro e gerente da propriedade, José Bonfim Alves Santana, de 42 anos, foi preso na noite desta terça-feira (13) em Colinas do Tocantins, norte do estado, e confessou o crime.

De acordo com o delegado de Vila Rica, Gutemberg de Lucena, os corpos de pai e filho estavam local indicado pelo próprio funcionário preso pelo crime. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, foi até o local para fazer o procedimento de perícia na área onde os corpos foram achados.

Depois dessa perícia, realizada ainda nesta manhã, a previsão, conforme o delegado, é que os corpos sejam levados para uma funerária em Vila Rica para necrópsia. Em seguida, os corpos devem ser transladados para Brasília, noDistrito Federal, onde moram familiares dos procuradores.

Saint-Clair Martins Souto é procurador aposentado no Distrito Federal e Saint-Clair Souto atua na Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro. A família comunicou o desaparecimento dos procuradores na segunda-feira (12), após ambos não retornarem para Brasília, como previsto.

Crime

A investigação aponta que as vítimas foram mortas na manhã da última sexta-feira dentro da sede da fazenda. Pai e filho foram executados com um revólver calibre 38, sendo que o funcionário matou primeiro o pai.

Em seguida, José Bonfim chamou o filho para dentro da casa, falando que o pai dele havia sofrido uma queda, momento em que matou a segunda vítima. Após a execução, o suspeito arrastou os corpos para uma região de mata próxima a fazenda.

Com a quebra do sigilo bancário, a polícia descobriu que a movimentação financeira na conta do suspeito nos últimos meses era bem maior do que salário que ele recebia, de R$ 1,2 mil por mês. Ele foi capturado após fazer um saque em uma agência em Colinas do Tocantins.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma caminhonete, mais de R$ 5 mil e uma arma que teria sido usada para matar os procuradores. O caseiro era funcionário da família há oito anos. Um desentendimento por causa da venda de gado teria motivado o crime.

“Ele cuidava de todo o gado da fazenda. O patrão dele ficava cinco meses sem ir ao local. Ele disse que fazia as vendas desse gado. Posteriormente, o patrão chegou a verificar que o dinheiro não estava sendo repassado para sua conta e que o gado estava diminuindo na fazenda e começou a cobrar dele”, contou a delegada da Polícia Civil do Tocantins, Olodes Maria Freitas.

Segundo o delegado de Vila Rica, na terça-feira uma equipe de policiais foi enviada para o Tocantins e deve levar o suspeito para Mato Grosso, onde será novamente interrogado. Bonfim será levado por uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPaer), ainda nesta quarta-feira.

Fonte: G1