Confira as principais manchetes da edição 103ª do Jornal O+Positivo Impresso

Piranhas terá unidade do Ipasgo

Expectativa é de que a sede do plano de saúde esteja funcionando no primeiro semestre de 2017. Construção será possível graças a uma parceria com a Prefeitura, ainda na gestão de André Ariza, que doou terreno ao lado do Ginásio de Esportes

André faz balanço de sua gestão em Piranhas

Ex-prefeito fala de convênios como compra de equipamentos hospitalares, recapeamento asfáltico e construção de conjunto habitacional. Adimplência da Prefeitura e parceria com os poderes também foram conquistas citadas pelo administrador

Caio Lima toma posse e diz que governo será “participativo”

Ex-prefeito Argemiro Rodrigues (PMDB) não compareceu à cerimônia de transição de cargo, mas, acompanhado de alguns assessores, fez a entrega das chaves na porta do Centro Administrativo de Caiapônia

72,34% dos caiaponienses rejeitam administração de Argemiro

Argemiro termina mandato com a pior avaliação dos últimos 20 anos. Entre outras reclamações, moradores afirmam que o peemedebista “não planejou a gestão” e “acabou com as festas tradicionais”

Dr. Eric é empossado prefeito de Piranhas

A faixa de prefeito foi entregue por André Ariza ao seu sucessor. Além do advogado, foram empossados o vice-prefeito José Eduardo e os nove vereadores eleitos em outubro passado

André deixa Prefeitura de Piranhas com 78,81% de aprovação

A Pesquisa do Jornal O+Positivo ouviu 302 piranhenses entre os dias 29 e 30 de dezembro de 2016. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos

Eleitos são empossados em Arenópolis

Prefeito Flávio Júnior recebeu as chaves da Prefeitura das mãos do ex-secretário de saúde, José Olimpio de Sousa Moura, já que o ex-prefeito Pompílio não compareceu à posse. O empresário rural foi ovacionado e recebido de pé com entusiasmo

Mandato de Pompílio é avaliado por arenopolinos

Com o fim dos quatro anos os munícipes responderam se aprovam ou não a gestão do tucano

Fernanda Nolasco quer melhorar IDH de Baliza

Durante cerimônia de posse primeira prefeita eleita disse que precisa da ajuda de todos para mudar a “triste” colocação do município que tem um dos piores índices de Goiás no ranking

Em fim de mandato, administração de Roldão é avaliada

Ex-prefeito do PDT era candidato a reeleição mas não conseguiu se consolidar

Odair do Odélio é aplaudido de pé ao tomar posse

Prefeito de Bom Jardim de Goiás diz que vai trabalhar com “dedicação, responsabilidade e muito respeito ao povo”. A solenidade também deu posse ao vice-prefeito Dr. Leonidas Albano e aos nove vereadores diplomados pela Justiça Eleitoral

Bonjardinenses avaliam fim da era Baré

298 eleitores foram ouvidos em todos os bairros do município no dia 28 de dezembro

Farmácia de manipulação é inaugurada em Piranhas

Castro’s Farma promete beleza, conveniência, bem-estar, excelência no atendimento e preço justo. Empresária Carla Castro tem mais de 10 anos de experiência

Piranhas inaugura Casa de Velório

O Memorial Pax Silva JR tem 500m², possui três ambientes distintos e fica no Setor Planalto