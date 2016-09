Começa o período de inscrições para o concurso da Polícia Militar de Goiás

Procedimento deve ser feito, via internet, até o dia 6 de novembro. Salários variam entre R$ 1.500 e R$ 5.401,43; confira link para edital

Começa nesta quarta-feira (14) o período de inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). O prazo termina no dia 6 de novembro. No total, são oferecidas 2.500 vagas, com salários que variam entre R$ 1.500 e R$ 5.401,43.

As inscrições podem ser feitas, via internet, no site da organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110 para o cargo de soldado de 3ª classe e de R$ 140 para o cargo de cadete. Os inscritos terão até o dia 9 de novembro deste ano para efetuar o pagamento da taxa.

O edital do concurso pode ser conferido no site da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan).

Das vagas ofertadas, 2.420 serão para soldado de 3ª classe, que exigem diploma em qualquer curso superior, e as outras 80 para cadete, voltadas para bacharéis em direito. Segundo a Segplan, não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência, em razão da incompatibilidade para o exercício das atribuições dos cargos.

A seleção dos candidatos, para os dois cargos, será realizada em quatro etapas, todas de caráter eliminatórios: prova objetiva e discursiva, teste de avaliação física, avaliação médica e psicológica e avaliação da vida pregressa e investigação social.

As provas escritas estão programadas para os dias 15 de janeiro do ano que vem, para o cargo de soldado de 3ª classe, e 22 de janeiro, para o cargo de cadete. Os testes serão aplicados em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, cidade de Goiás, Luziânia, Itumbiara, Iporá, Rio Verde, Catalão, Uruaçu,Formosa e Águas Lindas de Goiás.

O resultado final do concurso deve ser divulgado no dia 31 de maio de 2017.

Fonte: G1