Com 44,13% Médica Jamile lidera disputa em Piranhas

O segundo colocado é o peemedebista Nilsin do Ônibus, que somou 20,37%. O advogado Eric de Melo (PP) tem 18,80%. Diferença entre primeiro e segundo colocado subiu de 16,45% em junho, para 23,76% agora

A terceira rodada de pesquisa realizada pelo Jornal O+Positivo em Piranhas mostrou que a médica Jamile Ribeiro (PHS) aumentou sua vantagem em relação aos outros prefeitáveis. A candidata alcançou a marca de 44,13% (em junho era 42,26%) da preferência do eleitor respondente. O segundo colocado na pesquisa é o vereador Nilson Gomes, popularmente conhecido como Nilsin do Ônibus (PMDB), com 20,37% (em junho era 15,16%). O advogado Eric de Melo (PP), que representa a ala governista, está em terceiro com 18,80%. Edivaldo Junqueira, conhecido por Baixinho do Afonso (PSD) deixou a disputa com 25,81% segundo pesquisa de junho. A diferença entre o primeiro (Jamile) e o segundo (Baixinho do Afonso) colocado era, em junho, de 16,45%. Com a saída de Edivaldo Junqueira a diferença entre Jamile e Nilsin do Ônibus saltou para 23,76%. Brancos, nulos, não souberam ou não responderam somaram 16,70% (em junho eram 13,87%). Os números são da modalidade estimulada, quando o entrevistador apresenta os nomes ao respondente.

Os eleitores entrevistados pela equipe do Jornal O+Positivo também puderam responder de forma espontânea em quem pretendem votar no dia 2 de outubro. Nessa categoria a médica Jamile Ribeiro também lidera, com 40,73% (em junho era 32,26% e em abril 19%) da preferência dos piranhenses abordados. O vereador Nilson Gomes tem 18,54% (em junho era 7,10% e em abril 1%) e o advogado Eric de Melo 17,75% (o candidato entrou após a desistência do Baixinho do Afonso, que em junho tinha 12,58% e em abril 7%). Brancos, nulos, não souberam ou não responderam somaram 22,98% (em junho eram 36,13% e em abril 57%).

Para analisar um cenário de forma completa é necessário observar, ainda, a rejeição de cada candidato. Segundo a pesquisa que ouviu 383 eleitores de Piranhas, no dia 5 de setembro, o candidato que tem a maior negativa por parte dos que votam é o peemedebista Nilson Gomes, com 31,07%. O advogado Eric de Melo vem em seguida com 21,67% de rejeição e a médica Jamile Ribeiro com 18,54%. 1,31% dos abordados rejeitaram todos os candidatos e 12,79% não rejeitaram nenhum deles. Não souberam ou não responderam somaram 14,62%.

Os eleitores ainda foram convidados a reagir ao nome de cada um dos candidatos. Frente ao nome de Jamile Ribeiro, 45,43% dos piranhenses entrevistados disseram que “votaria com certeza” na médica. 33,16% afirmaram que “votaria talvez” e 21,41% “não votaria de jeito nenhum”.

Nessa espécie de análise o advogado Eric de Melo levou vantagem sobre o vereador Nilson Gomes. 24,02% dos respondentes “votaria com certeza” no jovem político, enquanto 38,38% “votaria talvez”. 37,60% “não votaria de jeito nenhum” no jurista.

Em relação ao candidato Nilsin do Ônibus, os piranhenses reagiram da seguinte forma: 21,93% “votaria com certeza”, 34,99% “votaria talvez” e 43,08% “não votaria de jeito nenhum”. O intervalo de confiança estimado é de 95% com margem de erro de 4,8% para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-07108/2016. A metodologia utilizada foi a quantitativa, com entrevistas pessoais no município de Piranhas-Goiás, com questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. O universo (população de interesse) é constituído pelos eleitores registrados em Piranhas com idade igual ou superior a 16 anos (8.967 eleitores, de acordo com dados de 07/16 do TSE).

A amostragem é feita por cotas proporcionais, considerando as variáveis: sexo, faixa etária, grau de instrução, nível econômico e local de moradia, estabelecidas de acordo com dados do TSE e IBGE 2010.

A coleta de dados é feita em campo com o uso de tablets (questionário com questões espontâneas e estimuladas), enviando as coletas diretamente do campo para a base de dados das entrevistas. Equipe formada por quatro entrevistadores treinados, com acompanhamento de um supervisor, realizando a verificação no próprio local.

Perfil

Dos entrevistados em Piranhas, 49,35% são do sexo masculino e 50,65% do feminino. 15,40% tem idade entre 16 e 24 anos e 16,45% entre 25 a 34 anos. 18,80% afirmaram ter de 35 a 44 anos e 27,68% de 45 a 59. 21,67% disseram ter 60 anos ou mais.

O grau de instrução dos abordados também foi perguntado. 51,70% disseram ser analfabetos ou terem concluído apenas o ensino fundamental. 29,77% afirmaram ter o ensino médio e 18,53% o ensino superior. O nível econômico de 71,02% é até 1 salário mínimo. 21,67% vivem com 1 a 3 salários mínimos e 3,92% de 3 a 5 salários mínimos. 3,39% receberem mais de 5 salários mínimos.