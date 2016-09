Cirurgiões plásticos fazem mutirão para reconstrução mamária em GO

Quem se interessar precisa se inscrever junto ao órgão até sábado (10). Haverá seleção com base em critérios socioeconômicos e quadro clínico

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) vai realizar um mutirão para fazer correção mamária em mulheres que tiveram câncer de mama. Quem se interessar precisa se inscrever junto ao órgão até sábado (10). Haverá uma seleção com base em critérios socioeconômicos e quadro clínico.

O mutirão será realizado em outubro e vai atender exclusivamente pacientes que precisam de cirurgias para reconstrução do seio após o câncer de mama. A doença é o seguindo tipo mais comum de câncer entre as mulheres no Brasil. Em 2015, foram registrados mais de 50 mil casos no país.

As mulheres interessadas devem se inscrever por e-mail até o dia 10 de setembro. É preciso informar o nome completo, idade, renda familiar, endereço, telefone e apresentar um resumo do caso. Os e-mails vão passar por uma seleção que analisa critérios como condição socioeconômica e clínica.

Este será o 2º Mutirão Nacional de Reconstrução Mamária. Em Goiás, as operações vão ser feitas na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e nos hospitais Araújo Jorge, das Clínicas e Hospital Geral de Goiânia (HGG). Os cirurgiões selecionados para o mutirão vão trabalhar voluntariamente.

Serviço

Mutirão Nacional de Reconstrução Mamária

Inscrição: até dia 10 de setembro

Email: sbcpgo.mutiraorecmamaria@gmail.com

Data das cirurgias: 24 a 29 de outubro

