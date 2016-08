Casal quase centenário celebra 75 anos de união: ‘Nem vimos passar’

Família com 31 descendentes se reuniu para comemorar data com festa. Misac, de 97 anos, e Palmira, de 93, deram 1º beijo no dia do casamento

O aposentado Misac Pereira Rosa, de 97 anos, e a dona de casa Palmira Rodrigues Rosa, de 93 anos, comemoraram 75 anos de casados com uma grande festa, em Goiânia. A confraternização contou com os 31 descendentes, entre filhos, netos, bisnetos e trinetos. Apesar de tanto tempo junto, o amor permanece o mesmo, como o início de tudo. “Nem vimos passar esse tanto de ano, mas graças a Deus estamos aqui ainda”, comemora a idosa.

A festa ocorreu no último sábado (27). Antes de mudar para a capital, Misac conta que conheceu Palmira na zona rural de Cristianópolis, no interior de Goiás, onde se casaram e tiveram quatro filhos. O aposentado lembra que quando viu a mulher, já se apaixonou.

“Ela morava na fazenda. E eu passeando em um domingo, de bicicleta, com meu companheiro, passamos lá [na fazenda] e lá nos começamos [a namorar]”, relata.

Misac trabalhou durante toda a vida como motorista de caminhões pequenos e, segundo Palmira, os dois já estavam noivos quando ele pediu um primeiro beijo a ela.

“Nós éramos noivos, ai eu estava na casa dele e nós dois ficamos sozinhos quando ele me pediu um beijo. Eu falei ‘não dou não’ e fui embora. Cheguei lá [em casa] e falei pra mamãe ‘mãe eu não quero casar com ele mais não. Ele tava querendo me beijar’. A mamãe riu demais de mim. E enquanto não casou, não beijou”, relembra a dona de casa.

Exemplo para família

O bisneto Yago Carneiro Rodrigues Ferreira entrega que dona Palmira e seu Misac estão sempre querendo ficar juntos.

“Se ele está no quarto, ela quer ir pro quarto, se um está na sala, o outro quer ir pra sala também. Fica desse jeito. Se um deita, o outro quer ir atrás. Se um senta, o outro quer ir atrás também. O tempo todo juntos”, revela.

Segundo Cleber Rodrigues Rosa, filho do casal, o amor é fonte de inspiração para toda a família. “[Ele são] um exemplo de vida pra nos todos, pelo menos pra mim e acho que pra todos, os outros filhos, foi exatamente sempre o exemplo de resignação. Exemplo de quem realmente está com o pé firme no casamento”, completa o filho do casal.

Fonte: G1