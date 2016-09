Carro fica pendurado em ponte após acidente com três caminhões

By :

Batida aconteceu na BR-116, entre cidades de Conquista e Cândido Sales. Veículos foram removidos e apenas uma pessoa ficou ferida, diz PRF

Um carro ficou pendurado na extremidade lateral de uma ponte após um acidente na altura do km-910 da BR-116, trecho que liga os municípios de Vitória da Conquista e Cândido Sales, região sudoeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no sábado (3) e envolveu ainda mais três caminhões, deixando apenas uma pessoa com ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PRF, um dos caminhões perdeu o freio na descida da ponte que dá acesso à cidade de Cândido Sales, e atingiu os outros veículos.

O carro ficou preso no guard-rail da ponte, mas os ocupantes conseguiram descer pelo lado do motorista.

Um dos caminhões envolvidos no acidente ficou atravessado na pista e causou um longo congestionamento no momento da batida.

Fonte: G1