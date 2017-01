Bonjardinenses avaliam fim da era Baré

298 eleitores foram ouvidos em todos os bairros do município no dia 28 de dezembro

Depois de eleito em 2008 e reeleito em 2012 para prefeito de Bom Jardim de Goiás, Cleudes Ber­nardes da Costa, o Baré (PSDB), entregou a Pre­feitura do município ao novo prefeito eleito em outubro passado. Com o fim do mandato do tuca­no, bonjardinenses foram convidados pelo Jornal O+Positivo a avaliarem a administração.

Para 6,04% dos abordados o período co­mandado por Baré foi ótimo, enquanto segundo 25,50% foi bom. Os que consideram a era Baré re­gular somaram 36,24%. Na opinião de 12,08% dos respondentes, ruim é a melhor forma de des­crever a gestão. Enquan­to isso, 18,79% avaliaram como péssima. 1,35% não souberam ou não respon­deram.

A aprovação do peessedebista chegou a 67,78% enquanto a desa­provação atingiu a mar­ca de 30,87%. Os porquês da administração foram justificados com “tentou fazer”, “fez muito para a saúde”, “estradas ruins” e “deixou a desejar”.

O Jornal O+Positivo ouviu 298 elei­tores em todos os bairros da cidade no dia 28 de de­zembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A parte regular apresenta­da é somada aos itens óti­mo e bom ou ruim e pés­simo, dependendo do que obtiver o maior índice.

Histórico

Nos últimos 12 anos o Jornal O+Positivo realizou pesquisas em di­versos municípios da re­gião e de outros Estados, sempre com responsabi­lidade com os resultados divulgados. Em mais de 12 anos de trabalho, mais de 35 pesquisas foram pu­blicadas com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os números confir­mados dentro da margem de erro pelas urnas após a divulgação do resultado oficial pelo TSE em 100% das pesquisas. Em 2016 não foi diferente e o Jor­nal O+Positivo antecipou quais seriam os eleitos, er­rando apenas em uma das cidades que diagnosticou. Para 2017 e os anos que vi­rão o Jornal O+Positivo re­afirma sua missão de dizer a verdade.