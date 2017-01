Baratas, moscas e ratos aumentam muito no verão. Veja dicas para livrar sua casa do ataque das pragas urbanas

By :

Biólogo explica como os principais bichos se proliferam, atacam e como combatê-los

Com as altas temperaturas no Brasil inteiro não tem jeito. É mosquito, pernilongo, barata….O ambiente urbano fica realmente mais suscetível à invasão de pragas urbanas. Vastas redes de esgoto e acúmulo de lixo criam ambientes favoráveis para ratos, baratas e mosquitos.

Além do incômodo (e do nojo, claro!), essas pragas transmitem doenças para os seres humanos e animais, como leptospirose, dengue, chikungunya, zika e desencadear diversas alergias, segundo o biólogo Fernando Bernardini, gerente de desenvolvimento de produto do Centro de Pesquisa e Inovação Bayer.

