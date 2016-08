Bando é preso com seis cabeças de onça em zona rural

By :

Uma denuncia anônima levou a polícia a um comércio de fachada para a fabricação e venda de armas clandestinas no bairro Centro, na zona rural de Curionópolis, sudeste do Pará, onde foi constatado um crime à fauna brasileira.

No local, as equipes das policias civil e militar encontraram cabeças de cinco onças pintadas e uma onça Suçuarana, guardadas em um freezer, além de carcaças de jacarés. Aves silvestres mantidas em cativeiro também foram apreendidas no local.

A operação mobilizou equipes do 23º Batalhão, Grupamento Tático Operacional (GTO) e Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV). No primeiro local alvo da ação os policiais enocntraram uma fábrica clandestina de armas que funcionava nos fundos de uma serralheria e onde foram apreendidas 42 espingardas desmontadas de vários calibres, 12 espingardas montadas, um revólver calibre 38 desmontado e a quantia de R$ 807.

“O levantamento foi feito pelo setor de inteligência e os procedimentos ainda estão em curso. Este é apenas o balanço parcial. Ainda estamos fazendo a apresentação do restante do material apreendido”, informou o subcomandante do 23º Batalhão, major Alan Silva.

Até agora, três pessoas foram detidas. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Parauapebas.

Fonte: Araguaia Noticias