Avião militar russo cai no mar Negro com 92 pessoas a bordo

Um avião militar russo que seguia para a Síria caiu no mar Negro com 92 pessoas a bordo, segundo informações do Ministério da Defesa da Rússia. Não há sobreviventes.

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a formação de uma comissão de investigação liderada pelo primeiro-ministro Dmitri Medvedev para determinar as causas do incidente. O chefe de Estado expressou “suas mais profundas condolências” aos parentes das vítimas e declarou luto nacional nesta segunda-feira (26) no país.

O Tupolev Tu-154 decolou às 5h40 (00h40 no horário de Brasília) da cidade de Adler, ao sul do balneário de Sochi, no Mar Negro, com destino à base aérea de Hmeimim, perto de Latakia, no noroeste da Síria, de acordo com o Ministério da Defesa citado por agências de notícias locais.

Segundo as autoridades russas responsáveis pelas investigações, a aeronave havia feito escala em Sochi para reabastecimento. As equipes de resgate encontraram um primeiro corpo a seis quilômetros da costa de Sochi, indicou a essas agências o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konachenkov.

Vítimas

A lista de passageiros publicada pelo ministério inclui 64 membros do Conjunto Alexandrov, conhecido durante suas viagens ao exterior como o coro do Exército Vermelho, oito militares, entre eles o diretor do Conjunto Valeri Khakhilov, oito tripulantes, nove jornalistas, dois funcionários civis e a diretora de uma organização de caridade respeitada na Rússia, Elizaveta Glinka.

Esta última, conhecida como “Doutora Liza”, levava medicamentos para o Hospital Universitário de Latakia, segundo o diretor do Conselho dos Direitos Humanos para o Kremlin, Mikhail Fedotov, em comunicado citado pela agência de notícias Interfax.

“Esperamos por um milagre até o fim”, disse ele, lembrando que era ela “amada por todos”.

Os canais de televisão Pervy Kanal, NTV e Zvezda indicaram ter cada um três funcionários a bordo do avião.

Coro do Exército Vermelho

Fundado em 1928, o Conjunto Alexandrov, conhecido em suas turnês como o coro do Exército Vermelho, reúne cerca de 200 cantores, músicos e dançarinos.

Seu repertório tem mais de 2.000 obras –canções folclóricas, composições em homenagem à URSS, música sacra e alguns sucessos internacionais–, que interpretam com suas vozes potentes, acompanhadas de coreografias repletas de acrobacias.

O conjunto, um dos poucos que se apresentava no exterior durante a época soviética, também fez centenas de concertos na URSS, gravou dezenas de discos e se impôs como uma presença habitual nas festas públicas.

Investigação criminal

Uma investigação criminal foi aberta para determinar se violações das regras de segurança da aviação provocaram o acidente, indicou o Comitê de Investigação da Rússia, órgão responsável pelas investigações mais importantes do país.

Os investigadores estão interrogando os técnicos que prepararam a aeronave para decolar, segundo a mesma fonte.

O Ministério da Defesa também enviou uma comissão chefiada por um vice-ministro, Pavel Popov, de acordo com seu porta-voz.

Além disso, Putin pediu ao primeiro-ministro Medvedev para “formar e dirigir uma comissão do governo para investigar a queda do Tu-154”, indicou o Kremlin em um comunicado.

Condolências

O presidente da Síria, Bashar al Assad, afirmou estar “entristecido pela queda do avião militar russo que estava a caminho da Síria para celebrar a vitória do seu Exército em Aleppo, mas que a luta contra os radicais islâmicos não será afetada”.

Na mensagem de condolências enviada ao presidente russo, Vladimir Putin, Assad afirmou ainda que os dois países eram parceiros na luta “para lançar as bases da estabilidade, segurança e paz na Síria”.

O governo espanhol transferiu suas “sentidas condolências” aos parentes e amigos das vítimas. “A Espanha recebeu com fundo pesar a notícia de que um avião do Ministério da Defesa da Federação Russa caiu hoje no Mar Negro causando a morte das 92 pessoas que estavam a bordo”, indica o Ministério das Relações Exteriores e de Cooperação em comunicado.

A chanceler alemã, Angela Merkel, também transmitiu suas condolências pelo acidente. “Seus pensamentos estão com os parentes das múltiplas vítimas”, afirmou em comunicado a vice-porta-voz do Executivo alemão, Ulrike Demmer.

Histórico

Vários Tu-154, uma aeronave de concepção soviética, sofreram acidentes no passado. Em abril de 2010, uma aeronave deste tipo transportando 96 pessoas, incluindo o presidente Lech Kaczynski e autoridades polonesas caiu ao tentar pousar perto de Smolensk (oeste da Rússia) e todos os seus ocupantes morreram.

A Rússia conduz desde setembro de 2015 uma campanha militar na Síria em apoio ao regime do presidente sírio Bashar al-Assad, um aliado de longa data.

Cerca de 4.300 militares russos estão mobilizados na Síria, e a Rússia continua a reforçar a sua presença militar no país.

Na sexta-feira, Vladimir Putin ordenou a expansão de suas instalações portuárias de Tartus, no noroeste da Síria, que deverá tornar-se uma base naval russa permanente no país assolado por um conflito sangrento desde 2011.

Fonte: noticiasuol