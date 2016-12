Avião de carga cai e mata 5 na Colômbia

Cinco pessoas morreram nesta terça-feira (20) e uma ficou ferida após a queda de um avião de carga logo em seguida a decolagem do Aeroporto Germán Olano, em Puerto Carreño, capital do departamento de Vichada, na Colômbia, fronteira com a Venezuela, segundo informações da Aeronáutica Civil Colombiana (Aerocivil).