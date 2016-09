APREENDIDOS QUASE R$ 1 MILHÃO EM BARRAS DE OURO EM GOIÁS

By :

A Polícia Militar (PM-GO) apreendeu na tarde desta segunda-feira (12) barras de ouro que valem aproximadamente R$ 1 milhão. De acordo com a PM-GO, um veículo trafegava na GO-060, sentido Goiânia/Trindade sem a placa dianteira, o que provocou suspeita e foi abordado.

Segundo o tenente Franco, que atendeu a ocorrência, os suspeitos ainda tentaram utilizar um retorno, mas a polícia impediu. Dentro do veículo estavam três homens, sendo que um deles estava com uma mochila, onde havia o ouro. No entanto, os suspeitos não apresentaram nenhuma documentação legal.

“Fomos verificar o que tinha dentro da mochila e estavam as barras de ouro. Agora, eles foram encaminhados à Polícia Federal, que vai investigar, e possivelmente serão autuados em flagrante por evasão de divisas, caso não consigam provar a origem do ouro”.

Fonte: Verde Vale