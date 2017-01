Aposentados de 106 e 66 anos ficam noivos em asilo de Pirassununga, SP

Voluntários do ‘Projeto dos Sonhos’ organizaram a cerimônia no sábado. ‘Eu gosto muito dele, se ele morrer eu morro também’, diz dona Valda

Juntos há três anos, os aposentados Valdemira Rodrigues de Oliveira, de 106 anos, e Aparecido Dias Jacob, de 66 anos, provaram que nunca é tarde para selar os laços de amor e oficializaram o noivado no sábado (28), no asilo Nossa Senhora de Fátima, em Pirassununga (SP). A cerimônia com mais de 100 convidados foi realizada com a ajuda de voluntários do ‘Projeto do Sonhos’.

Natural de Vargem Grande do Sul, Jacob vive no local há 23 anos. Com uma sequela de paralisia infantil, ele vivia na rodoviária do município quando foi acolhido pelo asilo, que conta com outros 39 idosos. Em maio de 2014, conheceu Valdemira, mais conhecida como dona Valda, que nasceu em Pirassununga e a vida toda trabalhou como lavradora e empregada doméstica. Ela foi acolhida quando passou a viver sozinha.

Ambos, que nunca se casaram, concordam que foi amor à primeira vista. “Eu pedi ela em casamento, falei que queria ficar noivo. Eu sei que ela é um pouco mais velha que eu, mas eu estou feliz. Melhor que isso estraga. Ficamos juntos o dia todo, mas à noite a gente se separa”, destacou Jacob.

‘Projeto dos Sonhos’

A ideia do noivado se transformar em um evento começou no fim do ano passado quando o ‘Projeto dos Sonhos’, onde cada interno é questionado sobre o que gostaria de realizar nesta vida. “A gente perguntou e eles falaram que o sonho era casar e fazer uma casinha para morar os dois juntos, mas eles são muito de idade e não têm condições, então foi orientação dos médicos deles. A gente negociou e combinamos de noivar antes e eles aceitaram”, disse a voluntária Fabiane Zaffalon.

Todo o evento foi feito com a ajuda de doações e 150 voluntários, entre cabeleireiro, maquiadora, fotógrafo e até uma banda, que se sensibilizaram com a história de amor. “Fiquei sabendo do noivado, não marquei nenhuma cliente. É um sentimento de gratidão, paz”, disse o cabeleireiro Alessandro Martins.

Cerimônia

Mesmo com as limitações da idade, dona Walda fez questão de ir até o altar improvisado com seu andador, ao som da marcha nupcial. “Eu me apaixonei por ele. Eu gosto muito dele, se ele morrer eu morro também”, ressaltou.

O encontro com o noivo foi selado com um beijo apaixonado. Após a leitura de uma mensagem e uma oração, teve a hora do “sim” e a troca das alianças. Logo depois, foi realizada a festa com buffet para os convidados ao som do grupo de violeiros “Canarinhos da Viola”.

Ainda não há previsão de data para o casamento oficial dos noivos. Quem quiser pode visitar os idosos do asilo na Alameda Cônego Francisco Cruz, 108, no Centro de Pirassununga.

