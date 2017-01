Ambulância do Samu sofre acidente e paciente morre, na GO-070

Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas, em Itaberaí. Segundo sargento da PRE, veículo saiu da rodovia e caiu dentro de vala

O jovem Arthur Barroso Fonseca, de 17 anos, morreu após cair de um carro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que capotou na GO-070 nesta quinta-feira (12), em Itaberaí, no centro de Goiás. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o veículo saiu da pista no km 76 e caiu em uma vala. O motorista, uma enfermeira e a acompanhante do paciente ficaram feridos, foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Itaberaí.

Segundo o Samu, o jovem havia sofrido um acidente de moto na cidade de Goiás, no noroeste goiano, e estava sendo levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugo) quando sofreu o acidente.

O sargento da PRE Domingos Jesus de Abreu informou que não foi possível identificar o que causou o acidente. “Não há marcas de frenagem na pista nem nada que indique o que pode ter levado a viatura do Samu a sair da rodovia. Pelos vestígios foi uma saída de pista que levou o veículo a capotar e cair em uma vala, mas como o motorista foi hospitalizado, não conseguimos falar com ele para averiguar o que causou o acidente de fato”.

Ainda conforme o sargento, durante o acidente o adolescente que era transportado caiu do carro do Samu dentro da vala. Abreu afirma que o Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo da vítima do local. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado em seguida e retirou o corpo.

Conforme a PRE, não foi necessário interditar a rodovia e o trânsito fluiu normalmente até o fechamento da ocorrência.

Fonte: G1