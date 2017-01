Aeroporto de Goiânia fica tumultuado após 21 voos serem cancelados

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que a pista do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foi liberada para voos na madrugada desta terça-feira (17). De acordo com o órgão, uma falha no sistema de iluminação da pista fez com que 21 voos fossem cancelados, e alguns pousos desviados para aeroporto de Brasília. Centenas de passageiros ainda não conseguiram embarcar e buscam informações no saguão do terminal.

A Infraero informou que os passageiros que tiveram os voos cancelados devem entrar em contato com as respectivas companhias, para que as devidas providências sejam tomadas.

Segundo o órgão, o problema ocorreu no sistema de balizamento – também chamado de luzes de aproximação – que ajuda a orientar os aviões nos pousos e decolagens. Com isso, a pista ficou inoperante desde o início da noite de segunda-feira (17) até as 3h30, quando o sistema foi normalizado.

O profissional autônomo Wilson Gomes Mendanha, partiu em um voo em João Pessoa, faria uma conexão no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, e decolaria às 20h de segunda-feira (16) para Goiânia. No entanto, foi surpreendido com a notícia de que o voo dele havia sido cancelado. Segundo ele, nenhum funcionário do aeroporto ou da companhia aérea explicava o que havia acontecido.

“Chegamos no aeroporto e do nada cancelaram o voo. O pessoal da empresa aérea não informava nada. Eu ouvi um funcionário lá do aeroporto dizendo que tinha tido um problema. Pedi para minha irmã olhar, ela ligou, mas o aeroporto de Goiânia não informou nada. A gente só descobriu depois que a notícia do problema de iluminação veio a público”,

Wilson conta que a companhia área viajou de ônibus de Brasília para Goiânia com os passageiros dos voos cancelados. Ele afirma que, caso o voo não tivesse sido cancelado, ele chegaria no Aeroporto Santa Genoveva até as 21h, mas desembarcou na capital goiana às 4h, sete horas depois do previsto.

“É um transtorno muito grande com um problema muito básico que é faltar luz. Vi várias pessoas que perderiam compromissos por conta disto, um desgaste muito grande”, disse.

FOnte: G1