Adolescente é morto a tiros na rua de casa enquanto jogava bola, em Goiás Irmão da vítima disse carro prata parou ao lado deles e um homem atirou

Delegado suspeita que adolescente morto foi confundido com bandido

O adolescente Josué Morais da Silva, de 15 anos, foi morto a tiros na rua da casa onde morava em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O irmão da vítima, que estava com ele no momento do crime, relata que eles estavam jogando futebol quanto um homem chegou atirando.

“Subiu um Chevrolet Celta prata. Eu olhei para o carro, vi que eles olharam para o meu irmão, até aí não notei nada. Quando eu olhei, só escutei os disparos em cima do meu irmão. Apavorei também”, contou à TV Anhanguera o irmão da vítima, Jackson Morais da Silva.

O garoto foi morto na terça-feira (25). Conforme o irmão dele, o adolescente fazia parte da banda de uma igreja evangélica da cidade e não tinha envolvimento com drogas. Jackson relata que está inconformado com a morte do irmão caçula.

“A gente tanto gosta e perder assim, de uma hora para outra. Não tem como explicar”, afirmou, emocionado.

O delegado responsável pela investigação do caso, Maurício Passerini, acredita que o adolescente foi confundido com outra pessoa, porque, aparentemente, não apresenta o perfil esperado de vítimas desse tipo de crime.

“Trata-se de uma execução. Alguém que possui, realmente, desavença com criminosos. Não é o que me parece com relação a esse garoto”, explicou em entrevista à TV Anhanguera.

Fonte: G1